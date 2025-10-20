Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Oamenii plătesc cu propria viață incompetența autorităților statului român”

Deputatul de Olt al partidului S.O.S. România, Mihai-Adrian Țiu, reacționează dur după explozia produsă vineri, 17 octombrie 2025, într-un bloc din cartierul Rahova din București, tragedie soldată cu trei morți și treisprezece răniți grav. Parlamentarul acuză autoritățile statului român de neglijență și incompetență, afirmând că această catastrofă putea fi evitată dacă instituțiile și-ar fi făcut datoria.

„De ce nu a putut fi evitată o asemenea tragedie? Câți oameni trebuie să mai moară ca autoritățile statului român să se trezească la realitate și să acționeze?”, întreabă retoric deputatul Țiu. El subliniază că locatarii blocului afectat au semnalat în repetate rânduri mirosul de gaz, însă apelurile lor „nu au fost auzite”, iar intervenția autorităților a fost „tardivă și lipsită de eficiență”.

Mihai-Adrian Țiu critică și starea de degradare a sistemului de sănătate românesc, arătând că discuțiile despre transferul răniților în străinătate „dovedesc colapsul sistemului medical național”. În opinia sa, fiecare tragedie scoate la iveală „nereguli grave” și demonstrează că statul nu este capabil să-și protejeze cetățenii.

„La fiecare tragedie scenariul este același, ies la iveală neglijențe și lipsă de responsabilitate, iar oamenii plătesc cu propria viață. Cei vinovați trebuie să răspundă, iar autoritățile au obligația să stabilească în mod transparent și corect cine se face responsabil de această nenorocire”, a adăugat deputatul.

Parlamentarul de Olt și-a exprimat, totodată, compasiunea față de victimele exploziei și familiile acestora: „Transmit gândurile mele de alinare pentru cei care și-au pierdut viața nevinovați, pentru cei răniți și pentru locuitorii care au rămas fără un acoperiș deasupra capului. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe cei care nu mai sunt printre noi”.