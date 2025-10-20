Deputatul Gigel Știrbu: „Cei care conduc trebuie să fie primii care dau exemplu!”

Deputatul Gigel Știrbu: „Cei care conduc trebuie să fie primii care dau...

Deputatul liberal de Olt, Gigel Știrbu, susține că în perioadele economice dificile, solidaritatea și responsabilitatea trebuie demonstrate în primul rând de cei aflați la conducere. Într-un mesaj public, parlamentarul a subliniat că partidele și politicienii nu pot cere răbdare și sacrificii cetățenilor fără a-și asuma, la rândul lor, gesturi concrete de austeritate și respect față de banul public.

„Când vorbim despre echilibru bugetar și responsabilitate față de oameni, e ușor să arătăm cu degetul spre cetățeni și să le cerem răbdare. Este firesc să ne uităm și în propria ogradă și să recunoaștem că și partidele, și politicienii trebuie să facă un pas înapoi atunci când țara trece printr-o perioadă dificilă”, a transmis Știrbu.

Liberalul a salutat decizia premierului Ilie Bolojan, de a reduce subvențiile partidelor politice, considerând că aceasta reprezintă o măsură necesară și corectă, dacă este aplicată „cu responsabilitate și transparență”.

„Nu este vorba doar de a tăia de dragul tăierii, ci de a pune presiune pe toți actorii politici să fie mai eficienți și mai conectați la realitățile cetățenilor. Este o măsură care arată că se poate face politică și cu respect față de banul public și că poți cere solidaritate oamenilor doar dacă ești dispus să o arăți mai întâi tu, prin fapte”, a subliniat deputatul PNL. Gigel Știrbu a adăugat că românii vor recăpăta încrederea în stat numai atunci când liderii politici vor da exemplu personal, nu prin promisiuni, ci prin acțiuni concrete.

„Așa cum oamenii sunt nevoiți să își drămuiască fiecare leu, și cei aflați la conducere trebuie să dea dovadă de solidaritate reală, nu doar de declarații. Mă bucur să văd că există lideri care înțeleg acest lucru și aleg să pună interesul public mai presus de calculele politice”, a încheiat parlamentarul.