Cupa Slatinei la Înot. Zece ediții de pasiune și performanță în bazinul tinerilor campioni

Bazinul Didactic de Înot din Slatina a fost sâmbătă, 18 octombrie 2025, scena unei adevărate sărbători a sportului și a tinereții, odată cu desfășurarea celei de-a zecea ediții a Cupei Slatinei la Înot. Evenimentul a adunat aproape 100 de copii și tineri pasionați de natație, care au transformat competiția într-un spectacol al bucuriei, al ambiției și al performanței.

Atmosfera a fost una plină de energie și emoție, fiecare probă aducând aplauze, zâmbete și momente de fair-play autentic. Indiferent de rezultatul final, fiecare participant a fost un învingător, prin efortul depus și pasiunea demonstrată în bazin.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a transmis un mesaj plin de încurajare pentru tinerii sportivi: „Poate Slatina nu are încă un David Popovici, dar sunt convins că îl poate avea, dacă le oferim copiilor șansa să creadă și să viseze”.