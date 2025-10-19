Cupa Slatinei la Înot. Zece ediții de pasiune și performanță în bazinul tinerilor campioni

Acasă Actualitate Cupa Slatinei la Înot. Zece ediții de pasiune și performanță în bazinul...

Bazinul Didactic de Înot din Slatina a fost sâmbătă, 18 octombrie 2025, scena unei adevărate sărbători a sportului și a tinereții, odată cu desfășurarea celei de-a zecea ediții a Cupei Slatinei la Înot. Evenimentul a adunat aproape 100 de copii și tineri pasionați de natație, care au transformat competiția într-un spectacol al bucuriei, al ambiției și al performanței.

Atmosfera a fost una plină de energie și emoție, fiecare probă aducând aplauze, zâmbete și momente de fair-play autentic. Indiferent de rezultatul final, fiecare participant a fost un învingător, prin efortul depus și pasiunea demonstrată în bazin.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a transmis un mesaj plin de încurajare pentru tinerii sportivi: „Poate Slatina nu are încă un David Popovici, dar sunt convins că îl poate avea, dacă le oferim copiilor șansa să creadă și să viseze”.

