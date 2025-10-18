„Zilele Medicale Caracalene, ediția a XV-a. Primăria susține investițiile în sănătate și atragerea de specialiști”

Tradiția continuă la Caracal, unde Teatrul Național găzduiește o nouă ediție a Zilelor Medicale Caracalene, ajunsă anul acesta la cea de-a XV-a ediție. Evenimentul reunește profesioniști din domeniul medical într-o platformă de dialog, schimb de experiență și bune practici, menită să consolideze calitatea actului medical în regiune.

La deschiderea manifestării au fost prezenți primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, și viceprimarul Lari Pătran, care au răspuns invitației organizatorilor și a directorului Spitalului Municipal Caracal, Cătălin Tudor.

În cadrul evenimentului, primarul Ion Doldurea a reafirmat angajamentul administrației locale față de dezvoltarea infrastructurii medicale și dotarea spitalului cu echipamente de ultimă generație. Edilul a subliniat că prioritatea municipalității este îmbunătățirea accesului la servicii medicale de calitate pentru toți locuitorii orașului.

„Avem datoria să investim în sănătate și să oferim medicilor condiții moderne de lucru. Ne dorim să atragem specialiști în Spitalul Municipal Caracal și să obținem finanțare pentru extinderea unității, astfel încât pacienții din Caracal să nu mai fie nevoiți să caute ajutor medical în alte orașe”, a declarat primarul Ion Doldurea.