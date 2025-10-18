Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, la aniversarea a 250 de ani de Marină Americană: „Un parteneriat bazat pe respect și încredere”

De către

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, la aniversarea a 250 de ani de...

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a participat ieri seară, 17 octombrie 2025, la evenimentul dedicat aniversării a 250 de ani de la înființarea Marinei Americane, organizat într-un cadru festiv la Caracal, de către Baza Militară Deveselu.

Manifestarea a reunit reprezentanți ai autorităților locale, ai instituțiilor partenere și ai contingentului american dislocat în cadrul bazei, marcând încă o dată relațiile de colaborare și prietenie dintre comunitățile locale și partenerii strategici americani.

„Primăria municipiului Slatina își exprimă aprecierea pentru invitația și ospitalitatea oferite, precum și pentru colaborarea constantă în sprijinul dezvoltării comunităților locale”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Evenimentul a fost un prilej de reafirmare a parteneriatului solid dintre România și Statele Unite ale Americii, bazat pe respect reciproc, încredere și valorile comune ale libertății și cooperării.

„La mulți ani Marinei Americane! Fie ca parteneriatul dintre România și Statele Unite ale Americii să rămână unul solid, bazat pe respect, încredere și valorile comune ale libertății și cooperării”, a transmis Primăria Slatina.