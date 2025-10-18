Polițiștii olteni le-au vorbit elevilor despre siguranță și prevenirea traficului de persoane, în cadrul campaniei „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite”

În această săptămână, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat mai multe activități informativ-preventive dedicate copiilor și tinerilor, în contextul campaniei „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite” și al Zilei Europene de Prevenire a Traficului de Persoane, marcată anual la data de 18 octombrie.

Acțiunile au fost organizate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară și ai Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității, care au avut ca obiectiv promovarea unui stil de viață sigur și responsabil, precum și conștientizarea riscurilor legate de traficul de persoane – fenomen ce afectează în special tinerii și minorii aflați în situații vulnerabile.

În cadrul întâlnirilor, elevii din mai multe unități de învățământ din județul Olt au participat la discuții interactive pe teme de actualitate, precum:

– recunoașterea situațiilor de risc și modalități de evitare a acestora;

– importanța respectării limitelor de vârstă în diverse activități sociale și profesionale;

– pericolele generate de promisiuni false de locuri de muncă sau de relații online;

– responsabilitatea personală în luarea deciziilor.

Polițiștii au distribuit materiale informative și i-au încurajat pe elevi să ceară sprijinul unui adult de încredere sau al autorităților ori de câte ori se simt în pericol.

Reprezentanții IPJ Olt au precizat că activitățile preventive vor continua și în perioada următoare, subliniind angajamentul instituției de a contribui la creșterea gradului de siguranță în comunitate și la protejarea copiilor și tinerilor împotriva exploatării și abuzului.

„Prin dialog și informare, dorim să îi ajutăm pe tineri să facă alegeri sigure, potrivite vârstei lor, și să recunoască din timp semnele pericolului”, au transmit reprezentanții IPJ Olt.