Vulturești investește în viitor. Începe construcția unei grădinițe cu program prelungit, finanțată din fonduri europene

Comuna Vulturești face un pas important în direcția modernizării infrastructurii educaționale. Primarul Marius Treanță a anunțat semnarea contractului de finanțare pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit, un proiect așteptat de comunitate și susținut prin fonduri europene nerambursabile, în valoare de 7 milioane de lei.

„Ceea ce ieri părea doar o promisiune, astăzi devine realitate. Vulturești va avea propria grădiniță cu program prelungit. Nu vom construi doar o clădire, ci un acasă modern pentru primii pași ai micuților noștri. Viitorul începe aici, aproape de casă, iar fiecare părinte merită liniștea că micuțul său crește și învață într-un mediu sigur, modern și sănătos”, a declarat primarul Marius Treanță.

Noua grădiniță va fi dotată cu spații moderne pentru activități educative, locuri de joacă sigure și facilități adaptate standardelor actuale de confort și eficiență energetică.

Edilul subliniază că atragerea fondurilor europene reprezintă motorul principal al dezvoltării locale:„Singura noastră șansă de a ne dezvolta, ca și comunitate, este prin accesarea proiectelor finanțate din fonduri europene, investind în toate sectoarele locale. O clădire nu se construiește pentru azi sau mâine, ci pentru viitor”.