Cupa Slatinei la Înot împlinește 10 ani. Aproape 100 de copii intră în competiție la Bazinul Didactic!

Tradiția continuă la Slatina! Cea de-a zecea ediție a Cupei Slatinei la Înot se va desfășura sâmbătă, 18 octombrie 2025, la Bazinul Didactic de Înot din municipiu. Evenimentul adună aproape 100 de copii și tineri pasionați de înot, care vor concura cu ambiție și energie în cadrul competiției devenite deja o emblemă locală a sportului juvenil.

Competiția va cuprinde două reuniuni:

– Reuniunea I – ora 09:00

– Reuniunea II – ora 14:00

Tinerii sportivi se vor întrece în probele de 50 m liber (crawl), 50 m spate și 50 m bras, iar cei mai buni vor fi recompensați cu medalii, diplome, trofee și premii speciale.

În ciuda provocărilor organizatorice, evenimentul a fost salvat de la anulare. Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a explicat că, deși Ordonanța de Urgență nr. 52 a împiedicat utilizarea fondurilor locale planificate, administrația a găsit o soluție pentru ca ediția aniversară să aibă loc.

„Astfel de momente sunt esențiale pentru comunitatea noastră, nu pentru cifre, ci pentru bucuria și motivația copiilor noștri. Deși, din cauza OUG nr. 52, competiția risca să fie anulată, am găsit o soluție pentru ca această ediție aniversară să se desfășoare. Toți participanții vor primi medalii și diplome, iar cei mai buni vor fi recompensați cu trofee și premii speciale. Unii spun că Slatina nu are un David Popovici. Eu cred că putem avea, dacă le oferim acestor copii șansa să se antreneze, să creadă și să viseze. Pentru mine, faptul că sâmbătă îi vom vedea în apă, cu entuziasm și încredere în forțele lor, este deja o victorie pentru toți”, a declarat primarul Mario De Mezzo.

Cupa Slatinei la Înot nu înseamnă doar competiție, ci și o sărbătoare a pasiunii, a muncii și a visurilor celor mici, care găsesc în sport o cale de dezvoltare și de încredere în propriile puteri.

Primăria Slatina transmite mulțumiri tuturor celor care susțin sportul local și îi încurajează pe copii să descopere bucuria mișcării și a spiritului competitiv.