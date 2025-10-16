Workshop dedicat asistenței în adicții, organizat la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, în colaborare cu Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, organizează luni, 20 octombrie 2025, începând cu ora 10:00, un workshop cu tema „Circuitul complet de asistență în adicții”. Evenimentul va avea loc la sediul spitalului din Satul Nou, nr. 2, sat Greci, comuna Schitu, județul Olt. Potrivit organizatorilor, workshopul urmărește consolidarea rețelei de sprijin pentru persoanele afectate de adicții, precum și definirea direcțiilor comune de intervenție între instituțiile implicate. La eveniment vor participa reprezentanți ai instituțiilor de la nivel central și local care au atribuții în domeniul prevenirii și tratării dependențelor.

„Contăm pe sprijinul și expertiza participanților în conturarea unei colaborări eficiente între structurile medicale, sociale și administrative, astfel încât serviciile oferite persoanelor afectate de adicții să devină mai accesibile și integrate”, a transmis managerul spitalului, Liviu Voiculescu.

Evenimentul face parte dintr-un demers mai amplu de dezvoltare a colaborării interinstituționale și de promovare a bunelor practici în domeniul asistenței pentru adicții la nivel județean și național.

