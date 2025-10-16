Primul supermarket de anvergură inaugurat în comuna Perieți. Un pas important pentru dezvoltarea locală

Primul supermarket de anvergură inaugurat în comuna Perieți. Un pas important pentru...

Comuna Perieți face un pas semnificativ spre modernizare și dezvoltare economică odată cu inaugurarea primului supermarket de anvergură din localitate. Evenimentul a avut loc miercuri, 15 octombrie 2025, în prezența primarului Răzvan Rada, a investitorilor și a numeroși locuitori ai comunei.

Primarul Răzvan Rada a transmis un mesaj de recunoștință către cei care au contribuit la realizarea acestui proiect, subliniind încrederea investitorilor în potențialul comunității din Perieți: „Dorim să le mulțumim în mod special investitorilor care au avut încredere în potențialul comunității noastre și au făcut posibil acest proiect. Este o realizare importantă pentru întreaga comună, care va aduce beneficii economice și sociale pentru toți locuitorii”.

Edilul a adresat, de asemenea, o invitație deschisă și vecinilor din comunele Bălteni și Schitu, încurajându-i să descopere noul magazin și să se bucure de facilitățile oferite. Noua investiție marchează o etapă importantă în dezvoltarea zonei, oferind locuri de muncă pentru localnici și acces mai facil la produse de larg consum.

„Vă mulțumim tuturor și vă așteptăm cu drag!”, a încheiat primarul Răzvan Rada, exprimându-și recunoștința față de comunitate pentru sprijinul constant acordat inițiativelor locale.