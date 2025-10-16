Olt. Acțiuni ale polițiștilor pentru siguranța rutieră. Trei șoferi s-au ales cu dosare penale în doar o zi

Miercuri, 15 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat noi acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice din județ. În urma controalelor, trei conducători auto au fost depistați încălcând grav legislația rutieră, toți fiind cercetați penal.

Primul caz a fost înregistrat în Slatina, în jurul orei 08:45, când polițiștii municipali au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani, din localitate. Verificările efectuate în bazele de date au arătat că autoturismul avea autorizația de circulație provizorie expirată. Pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 13:25, polițiștii Secției Rurale nr. 3 Corabia au oprit, în comuna Cilieni, un utilaj agricol condus de un bărbat de 43 de ani, din Rusănești. În urma verificărilor, s-a constatat că acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,89 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, însă a refuzat prelevarea acestora, motiv pentru care s-a ales cu două dosare penale – pentru conducerea unui vehicul fără permis și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Seara, în jurul orei 20:30, polițiștii din Drăgănești-Olt au oprit un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani, din comuna Buzescu, județul Teleorman. Verificările au arătat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat, fiind și el cercetat penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Prin intermediul acestor acțiuni, polițiștii olteni transmit un mesaj clar, nicio abatere gravă nu rămâne nepedepsită. Inspectoratul de Poliție Județean Olt reamintește tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru prevenirea accidentelor și pentru creșterea siguranței rutiere.