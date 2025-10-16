Mădălina. Mai isteață decât credeți voi!

La Slatina, de mai bine de un an, e spectacol cu floricele. Pe seama războiului dintre Mario De Mezzo cu vreo 30 de pesediști și vreo 10 conturi false, s-ar putea scrie un scenariu pentru o comedie a timpului de astăzi. Nu ceva a la Caragiale, ci mai degrabă spre Tudor Mușatescu. Actorii, el și cei 30, se bat pe Primăria Slatina. Primul vrea s-o țină, până o crede el de cuviință, ceilalți, o vor înapoi.

Numai că, pe fondul rândurilor pe care tocmai le-ați parcurs, un al treilea personaj își vede liniștit de treabă. Aleasă viceprimar la Slatina pe fondul unui compromis ideologic, desemnată să ascută creioane și să personalizeze cocardele de Paști și Crăciun, Mădălina Văle așteaptă. Fie să cadă frunzele toamna, fie ca trecerea timpului să-i obosească pe combatanți. Pe acest fond, deloc deranjată că are doar Duster ca mașină de serviciu, doamna de la AUR nu știm ce funcție are acolo pentru că organizarea partidului în teritoriu e praf de stele, își vede liniștită de ale ei.

Ultima oara, la Slatina, duminică, 12 octombrie 2025, cu prilejul unei sărbători organizată de alții, tocmai bună pentru o baie de mulțime, cu costuri de logistică zero, i-a adus pe bulevardul A.I. Cuza, să admire produsele tradiționale: pastramă de oaie, vin de Dealul Mare, mere, pere și gutui, dovleci seci de copt, pe deputatul „Vacanța Mare” și prea cucernicul George Simion. Oamenii s-au uitat la produse și maimuțe și la ce o mai fi fost pe acolo, dar cel mai pe profit nu a ieșit Florin Ciobanu din comisioanele negociate cu Dani Mocanu, ci Mădălina Văle, viceprimărița de la AUR, cea care, pe banii altora, și-a marcat politic un eveniment unde n-au călcat nici pesediști și nici liberali.