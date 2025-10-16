Legea prosumatorului, adoptată în Parlament. Deputatul Știrbu anunță noi facilități pentru cei care produc energie verde

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, a anunțat adoptarea în Parlament a Legii prosumatorului, un act normativ care aduce modificări importante pentru românii ce produc energie electrică din surse regenerabile. Noua lege oferă posibilitatea ca energia electrică produsă în exces să poată fi compensată și în alte locuri de consum, nu doar acolo unde este produsă.

„Ce au solicitat de mult timp producătorii a devenit acum realitate: este posibil să compensezi energia la alte locuri de consum, însă cu anumite condiții, conform modificărilor legislative recente”, a transmis deputatul liberal Gigel Știrbu.

Concret, legea permite ca surplusul de energie produs de un prosumator într-o anumită locație să fie folosit pentru reducerea facturilor la alt loc de consum, fie pentru energie electrică, fie chiar pentru gaze naturale, cu condiția ca ambele locații să aibă contracte cu același furnizor.

Condițiile principale prevăzute de lege:

– Instalația prosumatorului trebuie să aibă o putere instalată de sub 27 kW;

– Prevederea se aplică persoanelor fizice;

– Toate locurile de consum, cel de producție și cele unde se dorește compensarea, trebuie să fie pe numele aceluiași prosumator și să aibă contracte cu același furnizor;

– Contractele cu furnizorul trebuie să fie valabile cel puțin 12 luni;

– Prosumatorul trebuie să depună o cerere la furnizor, în care să specifice ordinea de prioritate a locurilor de consum pentru care solicită compensarea.

Deputatul PNL subliniază că prin această inițiativă legislativă se răspunde concret solicitărilor venite din partea cetățenilor care investesc în energie verde: „Răspundem, cu acte normative, solicitărilor cetățenilor!”, a declarat Gigel Știrbu.