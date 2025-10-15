Trei bărbați reținuți după o bătaie în centrul orașului Balș

Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 37 și 40 de ani, au fost reținuți de polițiștii din Balș, sub acuzațiile de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe, după un scandal izbucnit luni seara, 13 octombrie 2025, pe o stradă din localitate. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, incidentul a avut loc pe 13 octombrie, în jurul orei 21:15, pe strada Nicolae Bălcescu din Balș. Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 că doi tineri, de 25 și 29 de ani, ar fi fost agresați fizic de mai multe persoane. Echipajele de poliție ajunse la fața locului au stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat de 40 de ani din comuna Oboga și alți doi, de 37 și 39 de ani, din Balș, ar fi lovit cei doi tineri. Victimele au fost transportate la Spitalul Orășenesc Balș pentru îngrijiri medicale.

În urma administrării probatoriului, pe 14 octombrie, cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Aceștia urmează să fie prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc altercația și pentru documentarea completă a activității infracționale.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.