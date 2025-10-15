„Școala Mamei”, proiect în premieră la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru viitorii părinți din Olt

Spitalul Județean de Urgență Slatina lansează un proiect dedicat viitorilor părinți din județul Olt, „Școala Mamei”, o inițiativă unică în regiune, menită să ofere informații esențiale și sprijin practic celor care se pregătesc pentru venirea pe lume a unui copil. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Biogenis, banca de celule stem, va avea loc pe 17 noiembrie 2025, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina.

Prin „Școala Mamei”, medicii specialiști ai spitalului, din secțiile Obstetrică-Ginecologie și Puericultură, vor discuta cu femeile însărcinate și viitorii tătici despre teme esențiale, evoluția sarcinii, pregătirea pentru naștere, recoltarea de celule stem, îngrijirea nou-născutului și alăptarea. Un aspect deosebit al proiectului îl reprezintă implicarea taților. Viitorii tătici care participă la „Școala Mamei” vor primi un atestat, document ce le oferă posibilitatea de a beneficia de cinci zile de concediu după nașterea copilului, conform legislației în vigoare. Înscrierile la eveniment se fac online, prin completarea formularului disponibil la următorul link: https://www.biogenis.ro/scoala-mamei-slatina