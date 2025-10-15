Procesul Robert Rotea, Mircea Ungureanu și ceilalți, suspansul continuă! Termen pe repede înainte…

Tribunalul Olt a găzduit miercuri, 15 octombrie 2025, un nou termen din procesul în care sunt trimiși în judecată primarul ales al comunei Vitomirești, Robert Rotea, omul de afaceri Mircea Ungureanu, alături de alți funcționari și oameni de afaceri. Obiectul cauzei îl reprezintă acuzația că pe raza comunei Vitomirești nu s-ar fi executat o rețea de drumuri de interes local, printr-un contract public, deși de aproape șase ani, pe aceste drumuri se circulă pe asfalt și nu prin noroaie și gropi cum era anterior derulării unei părți semnificative din contractul încheiat între primăria din localitate și firma omului de afaceri Mircea Ungureanu.

Cazul menține atenția opiniei publice prin modul cum în acest dosar drepturile părților trimise în judecată sunt facultative, iar capetele de acuzare sunt a priori literă de lege. Justiția trebuie să primeze iar aflarea adevărului constituie interesul mediatic prin care Ziarul de Olt menține atenția opiniei publice în legătură cu evoluția, din termen în termen a dosarului. Vă readucem, înainte de a parcurge ce a fost astăzi la Tribunalul Olt, în atenție cauza pe scurt: Pe raza comunei Vitomirești se desfășoară o lucrare de interes public, modernizarea unor drumuri locale prin fonduri guvernamentale, executată de una dintre firmele omului de afaceri Mircea Ungureanu. În timpul execuției lucrărilor intervine o sesizare din oficiu a unui ofițer din cadrul IPJ Olt, declinată instantaneu spre DNA Craiova. Se construiește o acuzare în care sunt anchetate o serie de persoane – primarul comunei Vitomirești, Robert Rotea, omul de afaceri Mircea Ungureanu, antreprenori din zona de execuție și proiectare, funcționari publici din cadrul UAT Vitomirești. Se reține o dare-luare de mită, o serie de ilegalități complementare privind lucrarea de infrastructură. Valoarea imputată, o altă poveste, cuprinde integral investiția, fără a se include aici lucrările efectiv executate, o parte din ele chiar suplimentare decât contractul inițial. Iată, pe scurt, aproape ca o telegramă, situația cunoscută deja de opinia publică de la Olt. Mai trebuie spus despre trimiterea în judecată, schimbarea judecătorului de caz din camera premilinară pentru a face loc, pe fond, la Tribunalul Olt, unui judecător consacrat pe civil, transferat de la Craiova la Tribunalul Olt, Mihaela Botea. Au urmat termene atât în fond, cât și pe măsura controlului judiciar impus unor părți din cauză, dispus de procuror pe durata anchetei. Anchetă care s-a terminat de mult, căci faza procesuală de fond, din punct de vedere al dreptului înseamnă altceva. Vă prezentăm, în continuare, în completare la articole deja scrise pe acest proces public ultimele evoluții care arată că justiția definită a prioric ca imparțială tinde să devină, în speța respectivă, un proces de inchiziție întâlnit în evul mediu atunci când doar acuzarea avea dreptate.

15 octombrie, un termen unde lipsesc clarificări

Anterior, la termenul din 1 octombrie, avocații din dosar au cerut, prin voce unanimă a tuturor, admiterea unei probe prin care se solicită o comunicare de la Direcția Generală Anticorupție prin care să se comunice dacă ofițerii, declarați ca fiind polițiști, implicați în cercetarea penală au statut profesional asociat DGA. Această solicitare este în conformitate cu prevederile legale care ar permite prezența lucrătorilor într-o cauză unde există cercetat și un polițist. Acest lucru se întâmplă cu o decizie a ÎCCJ prin care lucrători de acest gen pot efectua acte de urmărire penală numai în contextul amintit mai sus. Iar o astfel de solicitare poate menține incriminarea sau, în funcție de răspuns, dezincriminarea acuzaților din dosar.

Miercuri, 15 octombrie, judecătorul de caz a înțeles să insiste în redactarea unui răspuns coerent, căci din discuțiile pe caz, nu este relevant răspunsul conform solicitării. Iar atunci când planează incertitudinea, justiția trebuie să clarifice cu celeritate aspectele ce țin de adevărul necesar unei drepte judecăți. Pe cale de consecință, o nouă solicitare, mai preciză, mai concretă și un termen pentru răspunsurile solicitate.

Un termen pe repede înainte. Doar de o săptămână. Fără amenințarea prescpripției

În dosarul pe seama căruia vă transmitem aceste informații, în contextul de mai sus, fără amenințarea iminentă a unei prescripții, judecătoarea Mihaela Botea a dat un nou termen de judecată peste fix o săptămână. Nu la ora 10:30, ci la ora 11:30, adică o săptămână și o oră. Rămâne de văzut ce vor răspunde instituțiile solicitate, dar și de privit cu atenție corectitudinea răspunsului, căci datele privind raporturile de muncă ale celor care lucrează în sistemele de forță ale statului nu pot fi contraconfirmate printr-o accesare a platformei Revisal (Reges) de la ITM, acolo unde poporul plătitor de impozite și taxe, din care funcționează și justiția, își are evidența raporturilor de muncă. Altfel, aflarea adevărului va trebui să domine acest proces. Iar, dacă locuitorii din Vitomirești merg astăzi pe o rețea de drumuri asfaltate, funcționale de aproape șase ani, fără elemente vizibile de degradare, cum întâlnim la lucrări recepționate, aici e certitudinea. Una pe care procurorul de caz nu a văzut-o, iar judecătorul cauzei întârzie să ia act de evidența stării de fapt. Revenim pe 22 octombrie, după cele ce se vor fi spus începând cu ora 11:30.