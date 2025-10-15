Polițiștii olteni le spun cetățenilor: „E timpul să nu mai dăm și noi ceva!” Acțiune de educație pentru integritate în Slatina

La data de 14 octombrie 2025, ofițerii Direcției Generale Anticorupție-Serviciul Județean Anticorupție Olt, în colaborare cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt și cu sprijinul Primăriei Municipiului Slatina, au desfășurat o amplă activitate de educație pentru promovarea integrității în rândul cetățenilor. Evenimentul a avut loc în cadrul Campaniei naționale de prevenire a corupției „E timpul să nu mai dăm și noi ceva”, o inițiativă menită să încurajeze comportamente corecte și transparente în relația dintre cetățeni și instituțiile statului.

Acțiunea s-a desfășurat în stațiile de autobuz și în mijloacele de transport public local din municipiul Slatina, unde polițiștii le-au prezentat călătorilor scopul campaniei și importanța adoptării unei atitudini ferme împotriva oricăror forme de corupție. Participanții au fost informați despre consecințele legale și sociale ale faptelor de dare și luare de mită, dar și despre modalitățile prin care pot sesiza astfel de situații.

Reprezentanții DGA au explicat, totodată, rolul și competențele instituției, subliniind importanța implicării civice și a raportării faptelor de corupție. Cetățenilor li s-au oferit materiale informative și le-a fost promovat Call-centerul Anticorupție – 0800.806.806, linie gratuită la care pot fi sesizate suspiciuni privind acte de corupție.

„Scopul nostru este să creștem gradul de conștientizare al cetățenilor și să descurajăm orice formă de mită sau favor ilegal. Integritatea începe cu fiecare dintre noi”, au transmis reprezentanții Serviciului Județean Anticorupție Olt.

Direcția Generală Anticorupție reamintește că orice persoană care se confruntă cu o situație de corupție poate face o sesizare gratuit, apelând Call-centerul 0800.806.806, prin e-mail la olt.dga@mai.gov.ro, sau direct la sediul Serviciului Județean Anticorupție Olt, situat în municipiul Slatina, strada Primăverii nr. 15.