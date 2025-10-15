Noi bilete de tratament balnear pentru pensionarii din Olt

Casa Județeană de Pensii Olt anunță repartizarea biletelor de tratament balnear aferente seriei a 16-a din anul 2025. Instituției i-au fost alocate 130 de bilete, dintre care 113 au fost distribuite automat pe baza cererilor depuse de persoanele interesate. Pensionarii și asigurații care au obținut un loc se vor putea prezenta în stațiunile balneare în perioada 2 – 5 noiembrie 2025, conform repartiției stabilite.

Potrivit CJP Olt, biletele au fost repartizate astfel:

49 bilete – Olănești

16 bilete – Căciulata

12 bilete – Felix

8 bilete – Govora

6 bilete – Mangalia

5 bilete – Bala

4 bilete – Călimănești

4 bilete – Covasna

3 bilete – Pucioasa

2 bilete – Amara

2 bilete – Buziaș

2 bilete – Techirghiol

După prima etapă de alocare, au rămas bilete disponibile în stațiunile Amara, Bala și Buziaș. Lista cererilor aprobate poate fi consultată atât la sediul Casei Județene de Pensii Olt, cât și pe site-ul oficial al instituției. Beneficiarii pot ridica biletele de tratament până la data de 22 octombrie 2025 inclusiv. Biletele care nu vor fi valorificate în acest termen vor fi redistribuite în data de 27 octombrie 2025.