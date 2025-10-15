Ministrul Barbu: „Vreau să văd cât mai multe rafturi românești în magazinele din țară”

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a subliniat importanța sprijinirii producătorilor locali și a dezvoltării satelor românești, în cadrul Forumului „De Bun și Bine”, un eveniment dedicat promovării produselor autohtone.

„Am vorbit astăzi (n.r. 14 octombrie) despre cât de important este să sprijinim satele românești, promovând și cumpărând produsele obținute de fermierii noștri”, a declarat ministrul. Acesta a mulțumit companiei Profi pentru invitația la eveniment și pentru susținerea constantă oferită micilor producători prin integrarea acestora în rețeaua de magazine.

Florin Barbu a subliniat dorința sa de a vedea „cât mai multe rafturi românești” în magazinele de retail din întreaga țară. Acestea ar reprezenta o oportunitate reală pentru producătorii locali de a-și expune și valorifica produsele de calitate, obținute cu responsabilitate și etichetă curată.

„Dincolo de proiecte, programe și politici, despre asta este vorba, despre a face lucrurile cu bunătate și cu rost, pentru binele satelor noastre”, a conchis ministrul Agriculturii.