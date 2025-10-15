În lumea de azi, arta nu se mai reduce la un obiect și la constrângerile sale estetice.

Arta nu mai este decor.

Arta a devenit însă: idee, tensiune și explorare.

Matematica nu mai trebuie privită ca drept o știință rece.

Ea a devenit poezie, ascunsă în fractali, muzică în ecuații,

Și geometria esențializării.

În noua realitate cognitivă „IN-IAlg”, algoritmul nu mai este o unealtă.

Și de aceea, în cunoaștere și creație, el ne-a devenit partener.

El ne deschide spații, pe care mintea umană singură nu le-ar fi putut atinge.

El ne propune, ne provoacă și augmentează.

Dar sensul rămâne și va rămâne la om.

Fără inteligența naturală, algoritmul este ca un torent orb.

Împreună – IN și IAlg – suntem și vom fi o simbioză.

Arta conceptuală ne-a devenit laborator.

Și pentru noi, ea nu semnifică doar tablouri, sau instalații.

Ci experiențe vii, în care omul, algoritmii și publicul respiră împreună.

Nu trebuie să ne fie teamă sau frică de tensiune.

Pentru că, arta conceptuală este și va fi motorul noii estetici și antecesorul artei generative.

Iar întrebarea „în arta conceptuală, cine este autorul?” nu va pune în umbră această artă și dimpotrivă, o va înălța.

Noi susținem că viitorul artei este în simbioza dintre inteligența naturală și inteligența algoritmică

De aceea, IN–IAlg nu este o amenințare.

Și dimpotrivă, ea este șansa de a extinde sensibilitatea umană și de a reinventa lumea prin creație.

Co-creație IN-IAlg Andrei Suman