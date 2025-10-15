Gigel Știrbu: „PSD a schimbat decorul, dar piesa e aceeași, de la progresism mimat la suveranism de paradă”

Deputatul PNL de Olt, Gigel Știrbu, critică dur noua orientare politică a PSD, acuzând partidul de ipocrizie doctrinară și o repoziționare oportunistă în contextul schimbărilor de curent politic la nivel european.

„PSD și-a descoperit, peste noapte, o nouă vocație: suveranismul”, afirmă liberalul, subliniind contrastul dintre discursul actual al social-democraților și imaginea pe care aceștia o promovau până nu demult, aceea a unui partid „modern”, „european” și „progresist”.

Știrbu ironizează decizia PSD de a elimina termenul progresist din statutul partidului, interpretând gestul ca pe o manevră de imagine dictată de „direcția politică a vântului”. „Partidul care poza în apărător al valorilor europene s-a rebranduit brusc în gardian al valorilor tradiționale”, notează deputatul PNL.

Liberalul acuză PSD că, în spatele retoricii naționaliste și a apelurilor la patriotism, continuă să funcționeze pe baza acelorași mecanisme vechi, clientelism, oportunism și frică de reformă. „Progresismul a fost un decor de campanie, o etichetă convenabilă pentru Bruxelles și pentru publicul urban. Acum, când curentul populist prinde mai bine, PSD își schimbă masca și tonul, dar nu și obiceiurile”, afirmă Știrbu.

Potrivit deputatului liberal, „suveranismul” promovat de PSD este doar „un nou pretext sub care vechile rețele își conservă influența”, în timp ce românii continuă să aștepte reforme reale. „Patriotismul PSD e unul de ocazie, începe în discursuri și se termină la împărțirea funcțiilor. Vor să apere suveranitatea, dar n-au fost în stare să apere statul de corupție, administrația de incompetență și economia de dependența de contracte de partid”, adaugă acesta.

În finalul mesajului său, Gigel Știrbu conchide că nu asistăm la o renaștere doctrinară, ci la „o strategie de supraviețuire politică într-o lume care cere schimbare, dar care primește același produs vechi, reambalat sub alt nume. Au schimbat decorul, dar piesa e aceeași. Aceiași actori, același text, același public captiv care aplaudă din inerție. Doar că România are nevoie de alt spectacol, unul despre viitor, nu despre nostalgii”.