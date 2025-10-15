Comunicat de presă – CSM Slatina

Clubul Sportiv Municipal Slatina informează suporterii și comunitatea locală că partida din cadrul fazei grupelor Cupei României, dintre CSM Slatina și CFR Cluj, nu se va disputa pe Stadionul „1 Mai” din Slatina, ci pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, situat pe strada Romulus Vuia nr. 23 din Cluj-Napoca, în data de marți, 28 octombrie, ora 18:30.

Conducerea a luat în calcul disputarea partidei atât pe Stadionul 1 Mai din Slatina, cât și pe un stadion mai apropiat de Slatina. Clubul dispunea de fondurile necesare pentru organizarea partidei în una dintre aceste variante, însă realizarea ei depindea de mutarea sumei disponibile dintr-un alineat bugetar în altul — procedură care trebuia aprobată în ședința Consiliului Local. Din păcate, consilierii locali PSD s-au opus, ceea ce a blocat această posibilitate, deși nu era vorba despre o suplimentare de buget, ci doar despre o realocare a fondurilor deja existente.

„Vă mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm să ne transmiteți în continuare sprijinul și dorința dumneavoastră pentru fotbalul slătinean, deoarece acestea ne ajută să creștem și să luăm în calcul, constant, îmbunătățirea bazei materiale sportive a orașului nostru”, transmit reprezentanții CSM Slatina.