Casa de Cultură din Scornicești, redeschisă după reabilitare

Miercuri, 15 octombrie 2025, zi de sărbătoare pentru locuitorii din Scornicești! După o amplă perioadă de lucrări de reabilitare și modernizare, Casa de Cultură a orașului a fost oficial redeschisă, readucând la viață un simbol al comunității și al tradițiilor locale.

Primarul Daniel Tudor a anunțat finalizarea și recepția lucrărilor, subliniind importanța acestui proiect pentru viața culturală a orașului: „Am finalizat și recepționat lucrările de reabilitare și modernizare a Casei de Cultură din Scornicești, un loc cu suflet, care revine la viață și își redobândește rolul de inimă culturală a orașului nostru”.

Noua clădire oferă condiții moderne pentru desfășurarea activităților artistice, fiind destinată în special Ansamblului „Călușul Scornicești” și grupelor sale de vârstă. Reprezentanții ansamblului, alături de copii și tineri talentați din localitate, vor putea repeta și susține spectacole într-un spațiu complet modernizat și primitor.

„Copiii și tinerii noștri merită cele mai bune condiții pentru a-și urma pasiunea și pentru a duce mai departe tradițiile care ne reprezintă. Sunt convins că noua Casă de Cultură va fi locul unde se vor naște zâmbete, aplauze și amintiri frumoase”, a transmis primarul Daniel Tudor.

Autoritățile locale au precizat că, în perioada următoare, vor fi organizate primele evenimente culturale pe scena renovată, marcând oficial redeschiderea instituției.