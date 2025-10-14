Slatina sărbătorește un secol de fotbal! Eveniment aniversar la Baza Sportivă „Ion Pârvulescu”

Primăria municipiului Slatina îi invită pe toți iubitorii sportului-rege să ia parte la un eveniment aniversar de excepție, dedicat tradiției și pasiunii pentru fotbalul slătinean.

Astăzi, 14 octombrie 2025, începând cu ora 16:30, Baza Sportivă „Ion Pârvulescu” va găzdui sărbătoarea intitulată „Un veac de existență”, marcând 100 de ani de istorie, performanță și devotament față de fotbalul din Slatina. Evenimentul promite emoții și momente de neuitat, reunind fotbaliști legendari care au purtat cu mândrie numele orașului pe marile stadioane, dar și tineri jucători care continuă tradiția și spiritul slătinean în competițiile actuale.

Publicul va avea ocazia să retrăiască momentele de glorie ale fotbalului local, într-o atmosferă festivă, plină de energie și bucurie. În încheiere, spectatorii vor putea participa la o sesiune specială de autografe, iar mingi personalizate vor fi oferite celor prezenți, ca amintire a acestei zile istorice.

„Un veac de existență” este mai mult decât un eveniment sportiv, este o sărbătoare a comunității, a pasiunii pentru mișcare, fair-play și performanță. Evenimentul face parte din proiectul „Un veac de existență”, finanțat de Primăria municipiului Slatina, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile.