Polițiștii olteni, aproape de comunitate. Acțiuni preventive la Corabia și Slatina pentru siguranța cetățenilor

Polițiștii olteni, aproape de comunitate. Acțiuni preventive la Corabia și Slatina pentru...

În weekendul 11–12 octombrie 2025, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o serie de acțiuni informativ-preventive în orașul Corabia și municipiul Slatina, în cadrul campaniilor „Dorințe îndeplinite la vârste potrivite” și „La pas, la volan sau la pedală, siguranța începe cu tine!”

Scopul activităților a fost creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la importanța siguranței rutiere și a prevenirii victimizării.

Sâmbătă, 11 octombrie, cu prilejul Zilelor Orașului Corabia, polițiștii Compartimentului Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu cei ai Serviciului Rutier și ai Poliției Orașului Corabia, au purtat discuții educative cu localnicii și vizitatorii.

Temele abordate au vizat respectarea regulilor de circulație, folosirea echipamentelor reflectorizante, adoptarea unui comportament preventiv la volan și conștientizarea riscurilor de victimizare, în special în rândul tinerilor.

Duminică, 12 octombrie, polițiștii Biroului Siguranță Școlară, ai Serviciului Rutier și ai Poliției Municipiului Slatina au fost prezenți la Zilele Recoltei, unde au interacționat cu cetățenii prin activități educative și distribuirea de materiale informative, pliante și afișe, cu mesaje despre responsabilitatea în trafic și protecția copiilor.

Prin aceste acțiuni, Inspectoratul de Poliție Județean Olt își reafirmă angajamentul pentru siguranța cetățenilor și consolidarea parteneriatului cu comunitățile locale, în vederea prevenirii evenimentelor nedorite.