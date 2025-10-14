Două noi parcări deschise pe Drumul Expres Craiova–Pitești. Șoferii au acum mai multe spații de odihnă și servicii la dispoziție

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat luni, 13 octombrie 2025, deschiderea a două noi parcări pe DEx12 Craiova–Pitești, amplasate la kilometrul 29, pe ambele sensuri de circulație, în zona localității Balș. Astfel, numărul total al parcărilor funcționale de pe această importantă arteră rutieră ajunge la șase, câte trei pe fiecare sens de mers, situate la kilometrii 29, 55 și 84.

Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, toate cele 16 parcări prevăzute pe DEx12 (opt pe fiecare sens) se află în diverse stadii de pregătire pentru concesionare, urmând ca acestea să fie transformate în spații moderne de servicii pentru șoferi. Cele mai avansate sunt parcările de la kilometrul 55, unde contractul de concesiune a fost deja semnat cu un distribuitor de carburant. Toate parcările deschise până în prezent sunt încadrate ca parcări de lungă durată și fac parte din categoria spațiilor de servicii, oferind conducătorilor auto locuri sigure pentru odihnă.