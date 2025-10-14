Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Pelerinajul de la Iași este dovada vie a credinței care unește poporul român”

În preajma sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, deputatul de Olt Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al Grupului parlamentar S.O.S. România, a transmis un mesaj plin de credință și unitate, subliniind importanța spirituală a pelerinajului de la Iași și a valorilor creștine care definesc poporul român.

„Iașiul a devenit și în acest an cel mai mare centru de pelerinaj din țară, locul unde peste 100.000 de credincioși au venit să se roage la racla Sfintei Parascheva, cerându-i ocrotire și ajutor”, a afirmat parlamentarul, adăugând că această manifestare de credință „aduce în sufletul fiecărui român un sentiment înălțător de apartenență și speranță”.

Deputatul Țiu a menționat și prezența liderului partidului S.O.S. România, Diana Iovanovici-Șoșoacă, la pelerinaj, apreciind gestul acesteia de a sta la coadă alături de ceilalți credincioși: „Președintele partidului nostru a fost singurul om politic care a stat la rând fără a cere prioritate, demonstrând respect și egalitate în fața credinței. În fața lui Dumnezeu, suntem cu toții egali”.

În mesajul său, Mihai-Adrian Țiu a făcut apel la solidaritate, bunătate și credință, mai ales în contextul vremurilor dificile prin care trece societatea: „Pelerinajul Sfintei Parascheva nu trebuie să fie doar un eveniment religios, ci un moment de reflecție asupra valorilor care contează cu adevărat, bunătatea, credința și speranța. Sfânta Parascheva, care încă din copilărie a ales drumul dăruirii și al rugăciunii, rămâne un exemplu viu pentru tinerii de astăzi”.

Deputatul a adresat și un îndemn către toți românii: „Să ne deschidem inimile pentru a primi binecuvântările Sfintei Parascheva și să fim mai milostivi unii cu alții. Pelerinajul de la Iași este și va rămâne cea mai vie expresie a credinței românești. Un popor unit nu poate fi învins!”

La final, Mihai-Adrian Țiu le-a transmis celor care își serbează onomastica urări de sănătate și împliniri, încheind cu un mesaj plin de speranță: „Ajutorul Sfintei Cuvioase Parascheva să vă călăuzească mereu și să nu părăsiți drumul credinței! La mulți ani, dragi români!”