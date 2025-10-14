Bărbat din Curtișoara, reținut pentru violență în familie. Concubina sa a ajuns la spital

Un bărbat de 50 de ani, din comuna Curtișoara, a fost reținut de polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Găneasa, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Olt, incidentul s-a petrecut în noaptea de 10 spre 11 octombrie 2025, când, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul și-ar fi agresat fizic concubina, o femeie de 47 de ani, din orașul Segarcea, județul Dolj. Cei doi se aflau la locuința acestuia din Curtișoara în momentul izbucnirii scandalului.

În urma agresiunii, femeia a suferit leziuni care au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Cu toate acestea, victima a declarat că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nici montarea unui sistem electronic de supraveghere. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru violență în familie, iar în urma administrării probatoriului, la data de 13 octombrie 2025, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

Autoritățile reamintesc că, pe tot parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.