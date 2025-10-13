Weekend plin de acțiuni pentru siguranța cetățenilor. Sute de amenzi și dosare penale întocmite de polițiștii olteni

În acest sfârșit de săptămână, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat o amplă serie de acțiuni menite să asigure un climat de ordine și siguranță publică, dar și să prevină principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile au vizat, în special, combaterea consumului de alcool și substanțe psihoactive la volan, precum și depistarea șoferilor care depășesc limitele legale de viteză.

Pe parcursul weekendului, polițiștii olteni au intervenit la 106 solicitări, dintre care 85 au fost semnalate prin 112. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate 462 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de aproximativ 100.000 de lei. Totodată, oamenii legii au reținut 20 de permise de conducere, dintre care: cinci pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, patru pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 11 pentru alte abateri rutiere. De asemenea, au fost retrase 18 certificate de înmatriculare, iar polițiștii au constatat cinci infracțiuni la regimul rutier.

Unul dintre cazurile grave s-a petrecut în seara zilei de 11 octombrie, în comuna Brâncoveni, unde polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 6 Găneasa au oprit un tânăr de 22 de ani, din Piatra-Olt, aflat la volanul unui autoturism. Verificările au arătat că acesta nu deținea permis de conducere, iar mașina avea RCA-ul expirat, ITP-ul nevalid și înmatricularea suspendată. În plus, testul cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost sancționat contravențional cu 1.822,5 lei, iar polițiștii i-au reținut certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare, întocmind totodată un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

O altă abatere gravă a fost descoperită în comuna Verguleasa, în aceeași seară, unde un bărbat de 36 de ani, din județul Vâlcea, a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, s-a constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului.

Reprezentanții IPJ Olt transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind reducerea riscului rutier și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor.