Trei bărbați din Milcov reținuți după un conflict violent la o petrecere privată

Trei bărbați din Milcov reținuți după un conflict violent la o petrecere...

Trei bărbați din comuna Milcov, au fost reținuți de polițiști, duminică dimineață, pentru implicarea într-un incident violent petrecut în timpul unei petreceri private.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, la data de 12 octombrie 2025, în jurul orei 05:40, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 4 Coteana au fost sesizați prin apel 112 despre o stare conflictuală între mai multe persoane. La fața locului s-a deplasat echipa de intervenție, care a constatat că un bărbat de 34 de ani, din Slatina, fusese agresat fizic de trei bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 44 de ani, toți din Milcov.

Pe numele celor trei agresori a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, polițiștii au emis ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, iar cei trei au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

IPJ Olt subliniază că va continua să intervină prompt în astfel de situații pentru protejarea siguranței cetățenilor și menținerea ordinii publice. De asemenea, instituția reamintește că persoanele cercetate beneficiază pe parcursul întregului proces penal de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție.