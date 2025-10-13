Târgul de Toamnă de la Potcoava aduce tradiția, gustul autentic și bucuria comunității

Primăria orașului Potcoava anunță organizarea unei noi ediții a Târgului de Toamnă, un eveniment devenit deja o tradiție locală, ce va avea loc vineri, 17 octombrie 2025, începând cu ora 10:00, în zona din fața Primăriei. Manifestarea este organizată în parteneriat cu Liceul „Ștefan Diaconescu”, Asociația „Mândri ca suntem romi”, Asociația GAL „De la Vedea la Olteț”, Ansamblul „Murgulețu” Potcoava, grupul vocal „Mândruțele de la Olt” și Gabriel Liu.

Evenimentul își propune să aducă în prim-plan tradițiile locale, meșteșugurile și produsele autentice ale zonei, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi și achiziționa preparate culinare de sezon, produse artizanale și obiecte realizate de meșteșugari din regiune. Pe lângă oferta bogată de produse, atmosfera va fi una de sărbătoare. Ansamblurile și interpreții locali vor anima ziua cu momente artistice pline de culoare, muzică populară și dansuri tradiționale, transformând târgul într-o veritabilă celebrare a toamnei și a spiritului comunității.

„Ne dorim ca acest eveniment să fie nu doar o întâlnire comercială, ci o sărbătoare a tradițiilor și a oamenilor din Potcoava. Târgul de Toamnă este despre identitatea noastră locală, despre bucuria de a fi împreună”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Organizatorii îi invită pe toți locuitorii și vizitatorii din împrejurimi să participe la o zi de neuitat, plină de culoare, voie bună și tradiție autentică românească.