Săptămâna filmelor gratuite la Cinema „Eugen Ionescu” Slatina. Aventuri pentru cei mici și adrenalină pentru cei mari!

În perioada 13-19 octombrie 2025, slătinenii sunt invitați să se bucure de o experiență cinematografică de neuitat la Cinema „Eugen Ionescu”, unde toate proiecțiile din această săptămână au intrare gratuită. Programul este variat și se adresează tuturor vârstelor, de la cei mai mici cinefili, până la iubitorii de acțiune și horror.

Programul proiecțiilor:

15:15 – „Ștrumfii: Filmul” (3D, dublat) – o aventură plină de culoare pentru cei mici.

16:30 – „The Lion King / Regele Leu” (3D, dublat) – clasicul Disney care emoționează generație după generație.

17:00 – „The Bad Guys 2 / Băieții Răi 2” (3D, subtitrat) – continuarea unei comedii de acțiune savuroase.

18:30 – „Cei 4 Fantastici: Primii Pași” (3D) – un nou început pentru echipa de supereroi îndrăgiți.

19:00 – „Nobody 2: Erou de Serviciu” (3D) – un thriller exploziv pentru fanii acțiunii pure.

20:30 – „Saw X” (3D, horror) – teroare și suspans pentru amatorii de adrenalină.

21:00 – „Știu ce-ai făcut astă-vară!” (2D, horror) – un clasic al genului care revine pe marele ecran.

Rezervările se pot face la numărul 0784 010 929, zilnic între orele 15:00 și 21:00. Organizatorii promit o atmosferă specială și invită publicul să redescopere magia filmului pe marele ecran: „Te așteptăm la Cinema Eugen Ionescu, acolo unde fiecare seară devine o poveste!”, transmit reprezentanții cinematografului.