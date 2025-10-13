Polițiștii olteni folosesc sistemul radar E-SIGUR pentru creșterea siguranței rutiere

Astăzi, 13 octombrie 2025, polițiștii rutieri din județul Olt desfășoară acțiuni de monitorizare a traficului cu ajutorul sistemului E-SIGUR, în special în zonele considerate cu risc ridicat pentru accidente.

Dispozitivele radar, montate pe trepiede mobile, permit detectarea automată a vehiculelor care depășesc viteza legală sau care încalcă alte reguli de circulație. Această tehnologie modernă oferă polițiștilor un instrument eficient pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

Sistemul E-SIGUR este esențial pentru protejarea vieților șoferilor, pietonilor și bicicliștilor, contribuind la un trafic mai responsabil și mai sigur. Autoritățile fac apel la cetățeni să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament preventiv la volan, pentru siguranța tuturor.