Nereguli depistate în agricultură și silvicultură. ITM Olt a aplicat sancțiuni și a dispus măsuri de remediere în urma controalelor din campania națională

În perioada 25 aprilie-30 septembrie 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat o amplă campanie națională de verificare a respectării legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă în sectoare economice cu risc crescut, precum agricultura, pescuitul, vânătoarea și silvicultura. Campania a avut ca scop principal controlul modului în care angajatorii din aceste domenii respectă prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și cerințele minime de securitate și sănătate în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii ITM Olt au efectuat 12 controale, în urma cărora au fost identificate tot atâtea neconformități. Pentru fiecare situație s-au dispus măsuri de remediere, menite să aducă activitatea angajatorilor în conformitate cu prevederile legale.

Printre cele mai frecvente deficiențe constatate s-au numărat:

– regulamente interne incomplete;

– dosare de personal neactualizate sau incomplete;

– neînmanarea unui exemplar al contractului individual de muncă salariatului;

– lipsa inițierii negocierilor colective;

– completarea cu date eronate a registrului general de evidență a salariaților (Revisal).

Pe linie de securitate și sănătate în muncă, ITM Olt a derulat opt controale, în urma cărora au fost descoperite 12 neconformități. Inspectorii au aplicat nouă avertismente și o amendă contravențională în valoare de 4.000 de lei.

Cele mai frecvente deficiențe identificate au vizat:

– neasigurarea controlului medical periodic al lucrătorilor la termenele stabilite;

– lipsa documentului privind protecția împotriva exploziilor, care trebuie să clasifice zonele periculoase;

– instruirea insuficientă a personalului, în special a tehnicienilor veterinari;

– neelaborarea instrucțiunilor proprii de securitate privind utilizarea pompei de carburant.

Reprezentanții ITM Olt au subliniat că scopul acestor controale nu este doar sancționarea angajatorilor, ci și prevenirea accidentelor de muncă și asigurarea unui mediu de lucru sigur și legal pentru toți salariații. Campaniile de verificare vor continua și în perioada următoare, pentru a consolida cultura respectării legislației muncii în județul Olt.