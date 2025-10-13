ISU Olt marchează Ziua Internațională pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre prin activități dedicate copiilor și comunității

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt se alătură, și în acest an, inițiativei globale de celebrare a Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscurilor la Dezastre, marcată anual pe 13 octombrie. Evenimentul, instituit în anul 1989 de Organizația Națiunilor Unite, are ca scop promovarea unei culturi a prevenirii, protecției și rezilienței în fața dezastrelor naturale și a situațiilor de urgență. Această zi specială reprezintă un prilej de a conștientiza că fiecare dintre noi are un rol esențial în reducerea efectelor dezastrelor și în construirea unor comunități mai sigure și mai bine pregătite.

Pentru a marca acest moment, ISU Olt a organizat, în perioada 11–13 octombrie, o serie de activități dedicate în special copiilor și adolescenților, viitorii promotori ai unei societăți responsabile în fața riscurilor. Astfel, în zilele de 11 și 12 octombrie, sediul ISU Olt și toate subunitățile de intervenție au găzduit zilele porților deschise, între orele 10.00 și 14.00. Vizitatorii au avut ocazia să descopere tehnica de intervenție, să afle detalii despre modul de acțiune al echipajelor și să interacționeze direct cu salvatorii. Totodată, în weekend, echipajele din cadrul Inspecției de prevenire au desfășurat campanii de informare preventivă în centre comerciale din județ, unde cetățenii au primit sfaturi utile despre comportamentul corect în situații de urgență și despre modalitățile de reducere a riscurilor în locuințe sau la locul de muncă.

Astăzi, 13 octombrie 2025, pompierii și paramedicii SMURD Olt, alături de specialiștii din cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, sunt prezenți în unitățile de învățământ din județ. Ei susțin lecții deschise și ateliere de prim ajutor, adaptate vârstei elevilor, menite să îi învețe pe cei mici cum să reacționeze corect în situații critice.

Prin toate aceste activități, reprezentanții ISU Olt transmit un mesaj clar: „Prevenirea salvează vieți”. Este mult mai eficient și mai puțin costisitor să prevenim o situație de urgență decât să intervenim ulterior pentru limitarea efectelor acesteia.

„Cu cât cunoaștem mai bine riscurile, cu atât putem acționa mai eficient pentru a le reduce. Vă invităm să fiți alături de noi și să învățăm împreună cum putem fi mai pregătiți în fața dezastrelor”, au transmis reprezentanții ISU Olt.