Deputatul Mihai-Adrian Țiu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de „gest rușinos” la Congresul UDMR

Deputatul Mihai-Adrian Țiu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de „gest rușinos”...

Deputatul Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al Grupului parlamentar S.O.S. România, critică dur prezența premierului Ilie Bolojan la intonarea imnului Ținutului Secuiesc în cadrul Congresului UDMR, considerând gestul acestuia „o rușine pentru România” și „o jignire la adresa demnității naționale”.

Parlamentarul afirmă că momentul în care prim-ministrul României a asistat la intonarea imnului regional este „rușinos și contrar valorilor naționale”, în timp ce laudă decizia președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care a părăsit sala în acel moment.

„Gestul lui Ilie Bolojan de a rămâne în sală încalcă demnitatea națională, reprezintă o rușine pentru România și o bătaie de joc față de unitatea și demnitatea țării noastre”, a declarat Mihai-Adrian Țiu.

Deputatul a subliniat că versurile imnului Ținutului Secuiesc „vorbesc clar despre eliberarea Transilvaniei de sub ocupația românească”, fapt pe care îl consideră inacceptabil în prezența prim-ministrului României.

„Este de neacceptat ca acest imn să fie cântat în țara noastră, avându-l martor pe premierul României, în poziție de drepți. În loc să apere demnitatea națională, premierul a umilit prin gestul său întreg poporul român”, a adăugat Țiu.

În opinia sa, respectul față de minorități nu trebuie să fie mai important decât respectul față de propria țară, iar „Constituția, legile, integritatea și demnitatea României trebuie respectate inclusiv de prim-ministrul Ilie Bolojan”.

Totodată, deputatul amintește că imnul Ținutului Secuiesc este asociat istoric cu contestarea Tratatului de la Trianon și, implicit, a integrității teritoriale a României.

„Ardealul aparține României. Nu putem accepta ca statul român să fie umilit și călcat în picioare chiar sub ochii premierului. Prezența lui Ilie Bolojan la acest congres ridică semne de întrebare serioase”, a subliniat Țiu.

El a cerut o reacție publică din partea autorităților statului, în special a președintelui României, Nicușor Dan, pe care îl acuză de tăcere în fața acestui episod.

„Românii merită să fie reprezentați cu demnitate, de oameni politici care nu uită cine suntem și care nu se abat de la valorile noastre naționale”, a mai spus deputatul.

În încheiere, Mihai-Adrian Țiu a reiterat că Partidul S.O.S. România „va continua să lupte pentru apărarea drepturilor românilor, cu capul sus, nu plecat”, subliniind că „un popor unit nu poate fi învins”.