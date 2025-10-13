CSM Slatina strălucește la competiția balcanică de Kempo. 27 de medalii cucerite în doar două zile!

Performanță remarcabilă pentru luptătorii Clubului Sportiv Municipal Slatina! În doar două zile competiționale, sportivii slătineni au reușit să urce de nu mai puțin de 27 de ori pe podium, confirmând încă o dată valoarea și seriozitatea secției de Kempo.

Cei zece luptători ai CSM Slatina au obținut un palmares impresionant: șapte medalii de aur, nouă medalii de argint, 11 medalii de bronz, rezultate care au fost obținute la cele trei probe ale competiției – Semi-Kempo, Full-Kempo și K1. Evenimentul sportiv a reunit peste 350 de participanți din întreaga zonă balcanică, oferind un cadru competitiv intens, în care sportivii CSM Slatina au demonstrat dăruire, ambiție și spirit de echipă.

Antrenorul Romeo Costică a fost felicitat pentru munca sa consecventă și pentru pregătirea exemplară a echipei, care a dus la rezultate de excepție pe plan internațional.

„CSM Slatina continuă să demonstreze că performanța se clădește prin muncă, pasiune și perseverență”, au transmis reprezentanții clubului.