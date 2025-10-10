Nicio problemă în eliberarea certificatelor de naștere și deces în județul Olt. Autoritățile clarifică situația

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt a transmis un comunicat oficial prin care infirmă informațiile apărute recent în mass-media, potrivit cărora în municipiul Slatina ar exista lipsă de certificate de naștere.

Potrivit instituției, activitatea serviciilor de stare civilă din județ se desfășoară în condiții normale, fără blocaje sau întârzieri în eliberarea certificatelor de naștere, căsătorie și deces.

„Nu există niciun impediment legat de achiziționarea și furnizarea materialelor de stare civilă cu regim special, respectiv a colilor securizate pentru actele și certificatele de stare civilă”, precizează DJEP Olt.

Reprezentanții instituției au subliniat că toate cele 112 localități din județ sunt aprovizionate corespunzător, iar stocurile actuale sunt suficiente pentru a acoperi cererea. În prezent, Direcția dispune de peste 5.000 de certificate de naștere disponibile pentru distribuție.

De asemenea, DJEP Olt a explicat că prețul unei coli securizate este de 0,48 lei, iar achiziționarea acestora se face fără restricții, cu respectarea încadrării bugetare la categoria „materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”.

Totodată, instituția a clarificat că aceste materiale sunt exceptate de la limitările prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/2025, neexistând astfel niciun temei legal care să împiedice achiziționarea lor.

„Instituția noastră își îndeplinește, în continuare, misiunea esențială, aceea de a garanta dreptul fiecărui cetățean la identitate și demnitate”, se arată în încheierea comunicatului transmis de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt.