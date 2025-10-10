Nereguli descoperite de ITM Olt în industria alimentară. Angajatori sancționați pentru lipsa evidenței timpului de muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat, în perioada 29 septembrie-3 octombrie 2025, o amplă campanie națională de verificare a respectării legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă la angajatorii din domeniul industriei alimentare.

Scopul acțiunii a fost identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, verificarea modului în care sunt respectate drepturile angajaților și asigurarea unui mediu de lucru sigur. Totodată, inspectorii de muncă au urmărit creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a salariaților în ceea ce privește respectarea prevederilor legale.

Pe parcursul campaniei, inspectorii ITM Olt au efectuat 19 controale, în urma cărora au fost identificate 14 neconformități. Pentru remedierea acestora au fost dispuse măsuri obligatorii, iar un angajator a fost sancționat cu amendă în valoare de 3.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor referitoare la evidența timpului de muncă.

Printre cele mai frecvente abateri constatate se numără:

– lipsa evidenței corecte a timpului de muncă;

– neacordarea sporului pentru activitatea desfășurată în zilele de sâmbătă și duminică;

– neînmânarea unui exemplar al contractului individual de muncă salariatului.

Tot 19 controale au fost efectuate și pe linia securității și sănătății în muncă, unde inspectorii au identificat 22 de neconformități. Pentru acestea s-au dispus măsuri de remediere și au fost aplicate 17 avertismente.

Cele mai frecvente deficiențe semnalate au fost:

– lipsa completitudinii instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă;

– evaluări de risc realizate parțial sau incomplet.

Reprezentanții ITM Olt subliniază că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, având ca scop prevenirea muncii nedeclarate și reducerea riscurilor de accidentare la locul de muncă, în special în domeniile cu grad ridicat de risc, precum industria alimentară.