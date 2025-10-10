Ministerul Agriculturii simplifică procedurile pentru fermierii din programul de sprijin al legumelor în spații protejate

Ministerul Agriculturii simplifică procedurile pentru fermierii din programul de sprijin al legumelor...

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță simplificarea condițiilor de acordare a ajutorului financiar pentru producătorii de legume cultivate în spații protejate. Măsura, inițiată de ministrul Florin Barbu, are scopul de a reduce birocrația și de a facilita accesul fermierilor la sprijinul guvernamental.

„Am simplificat condițiile de acordare a ajutorului financiar pentru producătorii de legume în spații protejate. Fermierii pot face dovada valorificării producției de legume cu rapoartele generate de casele de marcat, însoțite de raportul fiscal de închidere zilnică Z”, a declarat ministrul Florin Barbu.

Modificarea a fost introdusă prin hotărârea de guvern care reglementează derularea programului, la solicitarea fermierilor. Noua procedură le permite producătorilor înscriși să demonstreze mai ușor cantitatea de legume valorificată, folosind documentele fiscale uzuale, fără a fi nevoie de alte formalități suplimentare.