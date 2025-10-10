Deputatul Gigel Știrbu: „Copiii noștri nu trebuie transformați în obiecte ale experimentelor ideologice!”

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, trage un semnal de alarmă în legătură cu noua strategie propusă de Comisia Europeană privind „egalitatea LGBTQ+”, despre care afirmă că ar putea permite minorilor să își aleagă genul la școală, indiferent de vârstă.

„Ca părinte și cetățean responsabil, resping cu fermitate orice tentativă de a introduce asemenea concepte în educația copiilor noștri. Școala trebuie să rămână un spațiu al formării caracterului, al respectului, al disciplinei și al valorilor morale, nu un laborator pentru experimente sociale”, a declarat parlamentarul liberal.

Gigel Știrbu subliniază că valorile creștine, familia și identitatea națională trebuie să rămână repere fundamentale într-o lume aflată într-o continuă schimbare. „Sunt un conservator convins, atașat de aceste principii care oferă stabilitate și sens societății noastre. Familia este temelia comunității, credința, sursa echilibrului interior, iar națiunea, expresia solidarității și responsabilității comune”, a adăugat deputatul.

În opinia sa, România trebuie să își apere clar poziția în fața unor tendințe pe care le consideră îndepărtate de valorile tradiționale europene.

„Vrem o Europă a libertății, nu a confuziei, o Europă a valorilor, nu a rătăcirii morale. O Europă care respectă identitatea fiecărei națiuni și nu impune modele străine de spiritul și credința popoarelor care o compun”, a transmis Știrbu.

Deputatul conchide că „adevărata Europă nu se construiește prin destrămarea valorilor, ci prin întărirea lor”, subliniind că România trebuie să rămână „o voce a echilibrului, a credinței și a demnității, o țară care știe cine este și ce crede”.