Sistemul de alimentare cu apă din Brebeni, repus integral în funcțiune după un an de lucrări

Sistemul de alimentare cu apă din Brebeni, repus integral în funcțiune după...

Primarul Florea Cîrstea anunță finalizarea principalelor investiții în infrastructura de apă și înființarea Serviciului Public de Apă și Canal.

Comuna Brebeni are, începând cu data de 8 octombrie 2025, apă livrată în regim permanent. Anunțul a fost făcut de primarul Florea Cîrstea, care a prezentat bilanțul lucrărilor realizate în ultimul an pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă al localității.

„La începutul mandatului, în noiembrie 2024, sistemul de furnizare a apei era într-o stare gravă de degradare. Din cele trei puțuri forate, funcționau doar două, malurile erau surpate, existând riscul ca bazinele să se prăbușească, iar sistemul de fibră optică și automatizarea nu mai funcționau”, a explicat edilul.

În decursul acestui an, administrația locală a reușit să refacă complet infrastructura. A fost construit un nou bazin, s-a realizat o stație de potabilizare a apei, s-a forat un puț suplimentar și a fost instalat un sistem de panouri fotovoltaice cu o putere de 15 kW. De asemenea, a fost refăcut gardul perimetral și s-au împrejmuit cele trei puțuri, care sunt acum iluminate și monitorizate video.

„Astăzi pot spune cu mândrie că sistemul de alimentare cu apă al comunei Brebeni este complet funcțional. Începând de azi (n.r. 8 octombrie), se livrează apă non-stop în toată localitatea. Menționez că, deocamdată, apa nu este potabilă”, a transmis primarul Florea Cîrstea.

Totodată, administrația locală a înființat Serviciul Public de Apă și Canal, care are în prezent trei angajați și a încheiat deja 180 de contracte cu cetățenii comunei. În perioada următoare, urmează semnarea recepției pentru extinderea rețelei de apă, iar planurile primăriei includ o nouă etapă de extindere a sistemului în întreaga comună.

„Le mulțumesc cetățenilor din Brebeni pentru înțelegere și îmi cer scuze pentru disconfortul creat în timpul lucrărilor. Rezultatul este un sistem modern, sigur și eficient, care va asigura apă în mod continuu pentru toți locuitorii”, a adăugat primarul Florea Cîrstea.