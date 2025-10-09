Peste 600 de locuri de muncă disponibile la Bursa pentru Absolvenți organizată de AJOFM Olt

Peste 600 de locuri de muncă disponibile la Bursa pentru Absolvenți organizată...

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt anunță organizarea Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, eveniment ce va avea loc vineri, 10 octombrie 2025, începând cu ora 9:00.

Târgul de joburi se va desfășura simultan în două locații din județ:

Slatina – la Casa Tineretului, situată pe strada Ecaterina Teodoroiu nr. 1 (zona Vâlcea);

Caracal – la sediul Agenției Locale, pe strada Toma Rusca nr. 3.

Pentru această ediție, 138 de angajatori au fost contactați de reprezentanții AJOFM Olt, iar 37 dintre aceștia au confirmat participarea, oferind 614 locuri de muncă vacante.

Dintre posturile disponibile, 31 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, în domenii precum economie, inginerie mecanică, metalurgie, electrică sau industria alimentară. Printre meseriile cel mai des căutate se numără: economist, inginer mecanic, inginer metalurg, inginer electric, director economic, mecanic utilaj, electrician auto, lăcătuș mecanic, sudor, zidar, instalator, frizer, confecționer asamblor articole textile, operator confecționer industrial, lucrător comercial și muncitor necalificat. Deși evenimentul este dedicat în special absolvenților, toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt invitate să participe, indiferent de vârstă sau nivel de calificare.

Participarea este gratuită atât pentru angajatori, cât și pentru cei care își caută un loc de muncă.