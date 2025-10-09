Movileni. S-a deschis noua creșă pentru cei mai mici locuitori ai comunei

Comunitatea din Movileni, are un nou motiv de bucurie! Autoritățile locale au anunțat deschiderea oficială a creșei, un proiect mult așteptat de părinții și micuții din zonă.

Noua creșă își deschide porțile pentru toți copiii dornici de joacă, descoperire și prietenie, oferindu-le un spațiu modern, sigur și plin de culoare. Locul a fost gândit pentru a stimula dezvoltarea armonioasă a celor mici, într-un mediu cald și prietenos.

„Suntem entuziasmați de acest proiect și ne dorim ca totul să decurgă perfect. Vă asigurăm de un climat plăcut, dar și de implicarea, blândețea și grija doamnelor educatoare”, au transmis reprezentanții creșei.

În centrul noii instituții stau grija, educația timpurie și iubirea pentru copii, valori care vor ghida întreaga activitate. Deschiderea creșei din Movileni reprezintă un pas important în sprijinul familiilor tinere și al dezvoltării comunității locale.

„Dumnezeu să fie alături de noi!”, au încheiat organizatorii, cu speranța ca acest început să aducă multe zâmbete și amintiri frumoase celor mici.