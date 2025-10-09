Intervenții ale pompierilor ISU Olt după ploile torențiale. Subsoluri și gospodării inundate, dar fără pagube majore

Ploile abundente și fenomenele meteo din ultimele zile au pus din nou la încercare echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, care au desfășurat mai multe misiuni pentru limitarea efectelor produse de acumulările de apă.

Potrivit ISU Olt, în seara precedentă, pompierii Detașamentului Slatina au intervenit pe strada Eugen Ionescu din municipiu, unde, cu ajutorul unei motopompe transportabile, au evacuat apa din trei încăperi aflate la subsolul unui bloc. Din fericire, nu s-au înregistrat pagube materiale. În această dimineață, alte echipaje din cadrul aceluiași detașament au fost solicitate în zona Pădurea Saru, pentru îndepărtarea unor crengi căzute pe carosabil, care puneau în pericol siguranța traficului rutier.

Intervenții au avut loc și în comuna Dăneasa, satul Pestra, unde pompierii acționează pentru evacuarea apei acumulate într-o gospodărie. Pe timpul nopții, aceștia au intervenit și pentru scoaterea apei dintr-un beci din aceeași localitate. Reprezentanții ISU Olt au precizat că, deși cantitățile de precipitații au fost însemnate, nu au fost afectate locuințe sau alte anexe gospodărești.

Autoritățile recomandă populației să rămână vigilentă în perioadele cu fenomene meteorologice intense și să anunțe imediat orice situație de urgență la numărul unic 112.