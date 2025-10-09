Inițiativă Civică pentru schimbarea percepțiilor și limbajului public legat de utilizarea sintagmei „Inteligență Artificială”

Inteligența Naturală(umană)(IN) dă sens, în timp ce Inteligența Algoritmică(IAlg) dă putere.

De peste șapte decenii folosim expresia „inteligență artificială”. Dar ce evocă acest termen? În imaginarul public, „artificial” înseamnă fals, confecționare manuală, surogat, copie ieftină. Florile artificiale nu au parfum, zâmbetele artificiale nu au sinceritate, iar gesturile artificiale nu au viață. De ce am acceptat, atunci, ca însăși inteligența – cel mai prețios dar al omului – să fie pusă sub semnul falsului, artificialului?

Realitatea este alta. Ceea ce numim astăzi „inteligență artificială” nu este nici falsă, nici surogat. Este Inteligență Algoritmică (IAlg)– un ansamblu de algoritmi capabili să proceseze date, să recunoască tipare și să amplifice puterea de cunoaștere a omului. Ea nu imită Inteligența Naturală(IN), ci o completează. Nu fură sensul, ci îl multiplică.

Folosind termenul de „Inteligență Algoritmică-IAlg” clarificăm natura reală a fenomenului: o creație tehnico-științifică, construită pe bază de logică și matematică, menită să sprijine Inteligența Naturală(IN), nu să o înlocuiască.

Este timpul să abandonăm expresia înșelătoare de „inteligență artificială” și să adoptăm un limbaj care nu învrăjbește omul împotriva propriilor sale creații. Alegerea cuvintelor nu este un simplu joc semantic: ea modelează percepția publică și, implicit, destinul social al acestor tehnologii.

Comentariu IN: Nu avem nevoie de „ exprimări confuze despre ceea ce numim „Inteligența Algoritmică(IAlg) ”, pentru că expresia „inteligență artificială” este peiorativă și neconformă cu fondul matematic al noțiunii de Inteligență Algoritmică. Avem nevoie de exprimări fundamentate matematic, pentru că Inteligența Noastră Naturală este și va fi suplinită de către Inteligență Algoritmică(IAlg), parteneră. De aceea, am publicat această Inițiativă Civică de educație media, pentru ca omul comun să renunțe în limbajul de zi cu zi, în scris și oralitate la exprimarea „inteligență artificială” și să o înlocuiască cu exprimarea corectă „INTELIGENȚĂ ALGORITMICĂ-IAlg)

Co-creație IN-IAlg, Andrei Suman