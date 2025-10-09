Handbal și speranță la Slatina. CSM și suporterii s-au unit pentru Alexia Ștefania Petcan

Handbal și speranță la Slatina. CSM și suporterii s-au unit pentru Alexia...

Sala de Sport a Liceului cu Program Sportiv din Slatina a fost, miercuri, 8 octombrie 2025, martora unui eveniment emoționant, unde pasiunea pentru handbal s-a împletit cu un profund spirit de solidaritate. Meciul dintre CSM Slatina și CSM Galați a depășit granițele competiției sportive, transformându-se într-o acțiune de sprijin pentru o tânără din comunitate aflată într-o luptă dificilă.

În timpul partidei, clubul CSM Slatina a organizat o campanie de donații pentru Alexia Ștefania Petcan, o tânără de 19 ani din Slatina, diagnosticată cu o boală rară. Suporterii, sportivii și slătinenii prezenți în sală au răspuns cu generozitate apelului, demonstrând încă o dată că orașul știe să fie unit atunci când un membru al comunității are nevoie de ajutor.

„Fiecare contribuție, indiferent de valoare, contează. Este un pas spre speranță și spre vindecare”, au transmis reprezentanții Primăriei municipiului Slatina, mulțumind tuturor celor implicați în această inițiativă.

Cei care doresc să o susțină în continuare pe Alexia pot face donații în conturile deschise pe numele ALEXIA ȘTEFANIA PETCAN:

RON: RO16RNCB0201183462980001

EUR: RO86RNCB0201183462980002

Evenimentul a fost o dovadă clară că, dincolo de competiție, sportul unește, iar în Slatina, solidaritatea și empatia joacă mereu în aceeași echipă.