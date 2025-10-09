Elevii de la Liceul Economic „Petre S. Aurelian” din Slatina învață să salveze vieți. Un nou defibrilator instalat în cadrul proiectului „SOS Viață!”

Elevii de la Liceul Economic „Petre S. Aurelian” din Slatina învață să...

Miercuri, 8 octombrie 2025, Liceul Economic „Petre S. Aurelian” din Slatina a devenit cea mai recentă unitate de învățământ din municipiu dotată cu un defibrilator semiautomat. Evenimentul face parte din proiectul „SOS Viață!”, derulat de Asociația Salvatori Olteni – Sprijin pentru Viață, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt.

Pentru a marca momentul, elevii liceului au participat la o sesiune de instruire susținută de Stănciuleasa Cătălin, asistent medical principal în cadrul SMURD Olt. Acesta le-a oferit tinerilor informații esențiale despre cum pot interveni în cazul unei persoane aflate în stop cardio-respirator, de la recunoașterea semnelor vitale până la utilizarea defibrilatorului semiautomat.

„Chiar și persoanele fără pregătire medicală pot salva o viață, dacă acționează rapid și corect. Defibrilatorul semiautomat este conceput tocmai pentru a fi folosit de oricine, ghidând utilizatorul pas cu pas”, a explicat reprezentantul SMURD Olt în fața elevilor.

Echipamentul montat la Liceul Economic „Petre S. Aurelian” este cel de-al cincilea instalat într-o instituție de învățământ din Slatina, după cele patru montate anul trecut în alte licee ale municipiului. Prin proiectul „SOS Viață!”, ISU Olt și Asociația Salvatori Olteni își propun să crească nivelul de siguranță și conștientizare în rândul tinerilor, oferindu-le nu doar echipamente moderne, ci și educația necesară pentru a interveni eficient în situații de urgență.

Rezultatele inițiativei confirmă importanța colaborării dintre instituțiile publice și organizațiile non-guvernamentale în sprijinul comunității și al educației pentru viață, contribuind la formarea unei generații mai responsabile și mai pregătite să acționeze atunci când fiecare secundă contează.