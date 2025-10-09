Deputatul Gigel Știrbu: „România se dezvoltă prin investiții europene strategice, 500 de milioane de euro pentru autostrada Sibiu-Pitești”

România continuă să atragă investiții strategice pentru dezvoltarea infrastructurii naționale, prin parteneriate solide cu instituțiile europene. Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, a salutat semnarea unui nou acord de finanțare între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, considerându-l un pas important în modernizarea țării.

Premierul Ilie Bolojan a avut o întrevedere la Palatul Victoria cu delegația BEI, prilej cu care a fost semnat contractul de finanțare în valoare de 500 de milioane de euro, reprezentând prima tranșă dintr-un pachet total de 1 miliard de euro. Fondurile sunt destinate construcției autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, primul drum de mare viteză care va traversa Carpații. Acest proiect este considerat esențial pentru conectarea regiunilor istorice ale României și pentru stimularea dezvoltării economice prin îmbunătățirea mobilității și a accesului la piețe.

În cadrul discuțiilor, s-a convenit și asupra extinderii cooperării cu BEI în domenii precum energia, infrastructura locală și sprijinul pentru autoritățile publice, cu scopul de a asigura finalizarea investițiilor începute și lansarea unor proiecte noi.

„Parteneriatul cu Banca Europeană de Investiții rămâne un pilon important al modernizării României, prin finanțare, expertiză și încredere în direcția de dezvoltare a țării noastre. Mă bucur să văd că România își consolidează relațiile cu instituțiile europene și că se dezvoltă prin investiții reale, care aduc beneficii directe pentru oameni și comunități”, a declarat deputatul Gigel Știrbu.