VIDEO. Două mașini distruse de flăcări în Slatina

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri, 8 octombrie 2025, pe strada Aleea Gladiolei din municipiul Slatina, distrugând complet două autoturisme și afectând alte două, aflate în apropiere.

Pompierii Detașamentului Slatina au intervenit rapid la fața locului cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră deja un autoturism în totalitate, iar incendiul se extinsese la un al doilea vehicul, care ardea în proporție de aproximativ 70%.



Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, șoferul mașinii la care a izbucnit focul a observat fum în timp ce autoturismul era parcat, s-a evacuat imediat și a apelat numărul unic de urgență 112. Din cauza temperaturii ridicate degajate de incendiu, alte două autoturisme aflate în apropiere au suferit avarii ușoare, fiind afectate elementele din plastic.

După finalizarea intervenției, pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit electric produs la instalația unuia dintre autoturisme.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.